Tobias Thermell fick sparken av Örebro för ungefär en månad sedan. Nu står det klart att han flyttar till Schweiz.

Tobias Thermell ersätter Pär Arlbrandt.

Foto: Bildbyrån.

Det var i februari som Örebro valde att göra sig av med sin assisterande tränare Tobias Thermell inför säsongsavslutningen. Men Thermell behöver inte gå utan hockeyjobb särskilt länge.

Nu är det nämligen klart att han kommer kliva in i schweiziska Langnaus bås till kommande säsong. 49-åringen har skrivit på ett ettårskontrakt. Han blir därmed en av ersättarna till Pär Arlbrandt, som nu lämnar klubben efter att ha anslutit vid årsskiftet. Arlbrandt väntas istället kliva in i Luleås bås.

Thermell var assisterande tränare i BIK Karlskoga, Växjö och HV71 innan han klev in i Örebros bås 2022. Han har också varit huvudtränare i Karlskoga.

Langnau slutade denna säsong elva i ligan och missade slutspel. Thierry Paterlini är klubbens head coach.

Till nästa säsong är Jonathan Dahlén klar för klubben, och lagets poängkung André Petersson är kontrakterad även över kommande säsong.