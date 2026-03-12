Ryktas vara klar för Luleå – nu lämnar han sin klubb

Pär Arlbrandt, 43, ryktas vara klar för Luleå till nästa säsong.

Den tidigare poängkungen i SHL har varit assisterande tränare för Langnau i Schweiz på interim-basis under säsongen.

Nu uppger Berner Zeitung att det är klart att han lämnar föreningen.

Pär Arlbrandt tillbaka i svensk hockey? Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Langnaus säsong är över och laget hamnade i ingenmansland till slut. I december klev Pär Arlbrandt in som assisterande tränare för att stötta upp laget i en tuff situation.

Nu står det klart att Arlbrandt lämnar klubben, där Hannes Björninen, Sean Malone och André Petersson bland andra spelar. Detta rapporterar Berner Zeitung.

Uppges vara klar för Luleå

I januari uppgav NSD att Pär Arlbrandt är klar för att bli assisterande tränare till Dennis Hall i Luleå inför nästa säsong.

Därmed kan han bli en del av den stab som ska ersätta Thomas ”Bulan” Berglund och Henrik Stridh som verkar gå till Tyskland till nästa säsong.

Den tidigare poängkungen gjorde två säsonger för Luleå Hockey som spelare 2009-2011 och stod för 77 poäng på två säsonger. Så sent som förra säsongen (2024/25) var han assisterande tränare i Linköping.