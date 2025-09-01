Tobias Forsberg har gjort sitt i Leksands IF.

Profilen lämnar sin roll i styrelsen efter två års arbete.

– Det är personliga saker, förklarar han i en intervju med Falu-Kuriren.

Tobias Forsberg lämnar Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Sedan 2023 har Tobias Forsberg varit aktiv inom Leksands IF som ledamot i AB-styrelsen. Detta för att återigen hjälpa sin tidigare klubb där han 2018 var med om den otäcka olyckan som lämnat honom förlamad från bröstet och nedåt.



Nu är detta arbete över.



Inför årsstämman i Leksands IF Ishockey AB, 1 september, saknas nämligen Forsbergs namn när valberedningen lägger fram förslag på en ny styrelse. Beslutet att lämna är dock helt hans eget, vilket han även berättar i en intervju med Falu-Kuriren under måndagen.



– Det är från min sida. Först och främst är det personliga orsaker som varken handlar om styrelsearbete eller hockey, utan mer livet. Jag kan inte gå in på det mer men det är personliga saker. En del är också att det hade varit annorlunda om jag hade bott i Leksand. Rent praktiskt hade det varit lättare på många sätt, säger han till tidningen och fortsätter:

– Banden till Leksand är oklippbara oavsett. Jag kommer att ha mitt hjärta i Leksand och Dalarna för evigt, även om jag bor i Stockholm. Du kan ha en hur vass sax som helst men du kan ändå inte klippa av dem för det är mitt DNA, hela klubben och hur mycket jag brinner för allting.

Inte grundat i turbulenta tiden

Forsberg menar att det är ”personliga saker” som gör att han inte fortsätter sitt jobb, och inte att beslutet påverkats av den turbulenta tid, med ekonomiska problem, som varit vardag i SHL-klubben sedan han klev in 2023.



– Oavsett vad det är i världen när man tycker om något som det är mycket skriverier och en del problem som man behöver ta tag i så det är klart att att det påverkar. Ska jag vara helt ärlig så, till en början under det första året, så var jag kanske inte riktigt redo på det. Det var som att en del av mitt Leksandshjärta fick en törn. Det ska jag vara ärlig och säga, säger han.



Innan skadan spelade Tobias Forsberg åtta säsonger i Leksands IF. Därefter har han övergått till att jobba som expert i TV-sändningar, samt föreläst om sin upplevelser.

Source: Tobias Forsberg @ Elite Prospects