Timrås sorg - klubblegendaren död

Timrå-legendaren Roland Westin har gått bort. Foto: Bildbyrån/skärmklipp

Timrå IK meddelade sen undet lördagskvällen att en av klubbens stora profiler har lämnat jordelivet, Roland Westin. "Rolle" gjorde närmare 200 matcher i Timrå under 80-talet. På klubbens Facebook-sida har hyllningarna strömmat in i kommentarsfältet.

"Den första idolen man hade, både på isen och vid flipperspelet.... Sov gott Rolle"

"En lirare man haft som favorit av alla som spelat i Timrå genom åren."

"Togs ut i allstarteam efter juniår VM före exempelvis Tomas Sandström! En av mina hockeyidoler under uppväxten. Vila i frid"

Roland Westin representerade Timrå under 80-talet. Bild: Skärmklipp från Timrås instagram

Roland Westins karriär

Roland Westin inledde sin karriär i Timrås U16 säsongen säsongen 79/80. Säsongen 81/92 debuterade Westin med Timrå i Elitserien. Westin spelade sedan sju säsonger i Division 1 (dåvarande andraligan) med Timrå och representerade Sverige i junior-VM säsongen 83/84. Han gjorde sin poängbästa säsong i Timrå 89/90 då han stod för 38 poäng på 30 matcher.

Säsongen 88/89 spelade Westin i Bergeforsens SK i divison 2 där han gjorde 52 poäng (34+18) på 22 matcher. Det var också i Bergeforsens SK han avrundade karriären säsongen 94/95. Westin gjorde även två säsongen i Njurunda SK i division 2 säsongerna 91/92 och 92/93.

Roland Westin blev 61 år gammal.