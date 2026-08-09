Kanada mästare - efter finalkross

Kanada vann Hlinka Gretzky Cup efter överkörningen. Foto: Hlinka Gretzky Cup



Under natten till söndag avgjorde finalen i Hlinka Gretzky Cup mellan Kanada och USA. Någon värst spännande final blev det däremot inte.

Kanada rivstartade likt man gjorde mot Sverige i den sista gruppspelsmatchen, och gick ifrån till 3-0 redan efter 15 minuters spel. Det efter dubbla fullträffar från Brock England.

Kanada körde över USA

USA fick kontakt via reducering till 1-3 Gunnar Conboy strax innan den första perioden var över. Redan i den andra perioden skulle dock Kanada sätta spiken i den amerikanska kistan och gå ifrån till 6-1. Kanada skulle sedan hinna med ytterligare två mål i den tredje perioden spika slutresultatet till hela 8-1.

Kanadas bäste poängplockare i matchen blev Landon DuPont med sina fyra assist. Hela turneringens främste poängplockare blev finalens tvåmålsskytt Maddox Schultz med 10 poäng (3+7).