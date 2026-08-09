Avslutade med seger - DIF-talangen poängbäst

Sverige avslutade Hlinka Gretzky Cup med seger. Foto: Hlinka Gretzky Cup

Efter endast två poäng på tre gruppspelsmatcher slutade Småkronorna sist i gruppen i Hlinka Gretzky Cup och fick därmed spela placeringsmatch på Tyskland, som slutade sist i den andra gruppen.

Redan efter 15 sekunder spel skulle Sverige ta ledningen genom Djurgårdens Oliver Sundberg. Efter 04.29 skulle sedan Olle Zetterstedt utöka den blågula ledningen till 2-0 i powerplay.

DIF-talangen poängbäst i Sverige

Tyskarna skulle dock reducera den svenska ledningen till 1-2 i den första perioden, och halvvägs in andra perioden var Tyskland i kapp när Pepe Kretzschmar kvitterade till 2-2.

I den tredje perioden skulle dock Oliver Sundberg ge Småkronorna ledningen med sitt andra mål i matchen. I och med det målet blev Sundberg också Sveriges bästa poängplockare i turneringen med sina 6 poäng (4+2), tillsammans med Modolöftet Milan Sundström (2+4). Med knappa tre minuter kvar skulle Småkronorna få en andra tvåmålskytt för kvällen när Olle Zetterstedt punkterade matchen med sitt 4-2-mål.

Sverige slutar därmed 7:a i turneringen. Vann Hlinka Gretzky Cup gjorde Kanada efter en överkörning av USA i finalen.