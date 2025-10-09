Timrå tvingas klara sig utan Tim Juel den närmaste tiden.

Detta efter att målvakten ådragit sig en skada på träning.

Tim Juel i en match med Tre Kronor i våras.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Timrå IK meddelar via sin hemsida att målvakten Tim Juel ådragit sig en överkroppsskada som kommer att hålla honom borta på dag-till-dag-basis.



– Juel har ådragit sig en överkroppsskada i samband med träning. Han följs dag för dag, med målsättningen att vara tillbaka i spel nästa vecka, säger lagläkaren Christian Rydin till hemsidan.

Utsågs till årets målvakt i SHL förra säsongen

Juel hade en succéartad fjolårssäsong i Timrå, där an spelade 31 matcher och noterades för en räddningsprocent på 92,9 procent. Efter slutspelsuttåget mot Frölunda i SM-kvartsfinalen fick Juel chansen att debutera i Tre Kronor och under våren prisades han även som årets målvakt i SHL för säsongen 2024/25.



Den här säsongen har emellertid börjat motigare för Juel, som alltjämt jagar säsongens första seger efter att ha förlorat samtliga av sina fyra matcher. På dessa matcher står han noterad för en räddningsprocent på 86,3 procent samt ett snitt på 3,70 insläppta mål per match.



I Juels frånvaro kommer U20-målvakten Simon Westling att åka med på Timrås bortaturné i Örebro och Malmö, enligt ST.