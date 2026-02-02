Timrås besked: Tvingas stuva om i staben tillfälligt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Morten Madsen åker på OS-uppdrag och Lars Marklund ska opereras.

Då tvingas Timrå ta in två nya coacher i staben.

Timrå får ändra om tillfälligt i staben. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0077

Två matcher återstår för Timrå IK att spela innan OS-uppehållet som börjar från och med i helgen. Laget ligger tia i serien, med bara tre poäng ned till elfteplatsen och ingenmansland. Där ligger Linköping, som man möter på hemmais i SCA Arena på torsdag.

Vidare ställs laget från Medelpad mot Leksand på lördag. Därmed har man två viktiga matcher att plocka poäng i, för att få en bra plattform för att kunna nå en slutspelsplats när serien ska avgöras efter OS.

Nu står det klart att man kallar in Andreas Molinder och Per Hallin i båset. Förändringarna sker eftersom Morten Madsen och Lars Marklund inte kommer att kunna närvara i båset under matcherna mot Linköping och Leksand.

Den förstnämnde ska till OS med Danmark som assisterande tränare. Samtidigt ska Lars Marklund opereras.