Proppen ur för Rögle - körde över Salzburg

Rögle körde över Salzburg i Ängelholm. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Rögle BK hade en tuff start på Champions Hockey League med dubbla förluster i Tjeckien. Först föll man 0-4 mot Skoda Plzen för att sedan följa upp det med 0-1 mot Dynamo Pardubice.

Idag var man tillbaka på hemmaplan och säsongens första tävlingsmatch i Catena Arena. Efter 14 minuter fick Rögle äntligen jubla i årets CHL när Joel Kellman gav hemmalaget ledningen i powerplay.

Rögle nollade Salzburg

1-0 stod sig sedan ända fram till sju minuter in i den tredje perioden när Mark Friedman kunde göra 2-0 i en omställning tillsammans med Anton Bengtsson. Friedman snappade upp pucken som Bengtsson tappade och kunde överlista gästernas burväktare David Kickert.

2-0-målet blev lite av en ketchupeffekt för Rögle. Bara ett par minuter senare kunde Albin Sundsvik styra in 3-0 på fin passning från Oskar Jellvik. Ytterligare två minuter senare kunde Lubos Horky göra 4-0. Jodå, lägg på någon minut till och Mark Freidman skulle göra sitt andra för kvällen fram till 5-0.

I Rögle kasses stod Arvid Holm för en strålande insats och motade 23 skott från österrikarna och höll säsongens första nolla.

Närmast väntar Tappara på hemmaplan för Rögle. En match spelas på söndag klockan 15.

Rögle - Red Bull Salzburg 5-0 (1-0, 0-0,

Rögle: Mark Freidman x2, Albin Sundsvik, Lubos Horky, Joel Kellman