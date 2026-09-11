Växjö sänktes - av förre guldhjälten

Joachim Blichfeld sänkte sitt gamla Växjö. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Växjö Lakers inledde Champions Hockey League-säsongen med att förlora borta mot tyska Adler Mannheim med 3-1. I söndags fick man revansch när man besegrade HK Nitra med samma siffror.

Under fredagskvällen var det dags att inleda tävlingssäsongen i Vida Arena när finska Tappara var på besök.

Sänktes av tidigare guldhjälte

Efter en mållös första period kunder Joel Persson ge Lakers ledningen i powerplay drygt tre minuter in i den andra perioden. Med drygt sex minuter kvar av mittenakten fick Växjö chansen att gå i från till 2-0 i powerplay. Istället slarvade hemmalaget och gästerna kunde kvittera i boxplay genom DIF-produkten William Wiå.

Bara dryga minuten in i tredje perioden kunde sedan en av Växjös guldhjältar från säsongen 2022/2023, Joachim Blichfeld, sätta avgärande 2-1 för finländarna. Växjö jagade febrilt för en kvittering, men trots spel sex mot fyra sista 1.40 lyckades smålänningarna inte få in någon kvittering.

Istället inkasserade man sin andra förlust i årets CHL.

Närmast väntar Red Bull Salzburg hemma på söndag för Växjö, innan SHL-premiären borta mot Frölunda nästa lördag.

Växjö - Tappara 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

Växjö: Joel Persson

Tappara: William Wiå, Joachim Blichfeld