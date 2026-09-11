Stjärnan slog till - efter 26 sekunder

Lucas Wallmark och Lucas Forsell. Foto: Bildbyrån

På grund av en skada har Lucas Wallmark missat stora delar av Björklövens försäsong. Tidigare i veckan kom dock glädje-beskedet för alla Björklöven-supportrar när Wallmark friskförklarades och var redo för comeback.

Under fredagskvällen kom så matchdebuten för Wallmark när IF Björklöven gästade Timrå IK. Och vilken debut sen. Redan i det första bytet slog Wallmark till när han - med byxan - styrde in Robin Kovácsskott från blå och gav gästerna från Umeå ledningen.

Grinig tillställning i Timrå

Det var dock Timrå som skulle gå vinnande ur den första perioden efter att nyförvärvet från Färjestad Lucas Forsell först kvitterat till 1-1 innan Reid Gardiner gav hemmalaget ledningen med 2-1.

Den andra perioden blev en ganska grinig sådan som fick symboliseras av Robin Kovacs och Didrik Strömberg som gick en boxningsmatch som renderade i varsitt matchstraff.

En stund senare fick Timrå spelade fem mot tre, och då slog Lucas Forsell till med sitt andra mål för kvällen med ett handledsskott från blå som överlistade Lehtinen i Löven-kassen.

Björklöven jagade på för kvittering i tredje perioden, men Timrå höll undan och kunde göra både 4-2 genom Anton Wedin och 5-2 genom Anton Lander i tom kasse. Därmed inkasserade Timrå sjätte segern på sju försöka under försäsongen.

Timrå - Björklöven 5-2 (2-1, 1-1, 2-0)

Timrå: Lucas Forsell x2, Reid Gardiner, Anton Wedin, Anton Lander

Björklöven: Lucas Wallmark, Marcus Nilsson