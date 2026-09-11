Slog till med första målet - när FBK vann

Efter en knackig försäsong för Färjestad BK fick laget ett härligt trendbrott förra fredagen när man besegrade Vålerenga med 3-1 i Oslo.

Idag var det norrmännens tur att besöka Färjestad i Helmia Arena i Sunne, i vad som blev Färjestads genrep inför SHL-premiären. En match som Färjestad inledde starkt och kunde ta ledningen i genom Per Åslund i powerplay tidigt i den första perioden.

Marcus Johansson med första målet

Sedan var det dags för Färjestads stora prestigevärvning att presentera sig i målprotokollet för första gången den här försäsongen. Det var däremot långt ifrån det snyggaste målet "Mojo" gjort i karriären. Johansson tappade pucken i en dragning i slottet, men tack var en retlig touch kunde pucken glida mellan benen på gästernas målvakt fram till 2-0.

Per Åslund kunde sedan göra sitt andra powerplay-mål fram till 3-0, innan Vålerenga kunde reducera till 3-1 med sex sekunder kvar av den andra perioden genom Markus Modigs.

Därmed är försäsongen över för Färjestads del som nu får sikta in sig på SHL-premiär den 19 september mot Örebro Hockey.

Färjestad - Vålerenga

Färjestad: Per Åslund x2, Marcus Johansson

Vålerenga: Markus Modigs