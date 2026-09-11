SHL

Slog till med första målet - när FBK vann

Publicerad 11 september 2026 20:21
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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Färjestad stängde försäsongen med seger mot Vålerenga. Då slog Marcus Johansson till med första målet sedan återkomsten.

Efter en knackig försäsong för Färjestad BK fick laget ett härligt trendbrott förra fredagen när man besegrade Vålerenga med 3-1 i Oslo. 

Idag var det norrmännens tur att besöka Färjestad i Helmia Arena i Sunne, i vad som blev Färjestads genrep inför SHL-premiären. En match som Färjestad inledde starkt och kunde ta ledningen i genom Per Åslund i powerplay tidigt i den första perioden. 

Marcus Johansson med första målet

Sedan var det dags för Färjestads stora prestigevärvning att presentera sig i målprotokollet för första gången den här försäsongen. Det var däremot långt ifrån det snyggaste målet "Mojo" gjort i karriären. Johansson tappade pucken i en dragning i slottet, men tack var en retlig touch kunde pucken glida mellan benen på gästernas målvakt fram till 2-0. 

Per Åslund kunde sedan göra sitt andra powerplay-mål fram till 3-0, innan Vålerenga kunde reducera till 3-1 med sex sekunder kvar av den andra perioden genom Markus Modigs. 

Därmed är försäsongen över för Färjestads del som nu får sikta in sig på SHL-premiär den 19 september mot Örebro Hockey

Färjestad - Vålerenga 

Färjestad: Per Åslund x2, Marcus Johansson
Vålerenga: Markus Modigs 

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