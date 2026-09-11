SSK:s sköna seger - bröt förlustsviten

Love Härenstam stod för en stark insats på nytt.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bilbyrån

Södertälje SK har haft en tung försäsong resultatmässigt. Fem raka förluster har det blivit mot i tur och ordning BIK Karlskoga, IK Oskarshamn, Linköping HC, Oskarshamn och Visby/Roma. I försäsongens sista match kom dock ett efterlängtat trendbrott när SSK besegrade Karlskoga med 2-1

Det var dock mycket tack vare Love Härenstam som stoppade 30 av Karlskogas 31 skott. SSK tog ledningen i den första perioden genom Carter Souch. Karlskoga kvitterade i den andra genom ~Gustaf Franzén. I den tredje perioden avgjorde sedan Filip Holst med sitt 2-1-mål.

Nu väntar seriepremiärer mot Leksands IF borta för Södertälje och Kalmar HC hemma för Karlskoga.

Södertälje - Karlskoga 2-1 (1-0, 0-1, 1-0?)

Södertälje: Carter Souch, Filip Holst

Karlskoga: Gustaf Franzén

Modo vann - trots tapp

Elton Hermansson gjorde två mål mot Östersund.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

MoDo Hockey avslutade försäsongen med match mot Östersunds IK. En match där Ö-vikslaget gick upp i en tremålsledning efter mål från Marcus Karlberg, Troy Bourke och Elton Hermansson. Östersund gav sig dock inte och hämtade upp till 3-3 efter mål från Hampus Malm gånger två och William Proos. Modo återtog ledningen genom Tro Bourke, men William Proos skulle se till att matchen gick till straffar med sitt 4-4-mål.

Väl i straffläggningen klev Elton Hermansson fram och blev matchvinnare för Modo.

För Modo väntar nu premiär mot AIK Hockey i Avicii arena, medan Östersund inleder hemma mot Mora.

Modo - Östersund 5-4 efter straffar

Modo: Troy Bourke x2, Elton Hermansson x2, Marcus Karlberg.

Östersund: Hampus Malm x2, William Proos x2

Kalmar vann smålandsderbyt

I Kalmar genrepade Kalmar och Oskarshamn och det var de förstnämnda som avgick med segern med 4-2. Hemmalaget hade en 2-0-ledning efter den första perioden via mål från Elliot Ekmark och Philip Törnqvist. Den andra perioden blev mållös innan gästerna kunde hämta upp till 2-2 i den tredje perioden. Det efter mål från Axel Björnqvist och Joel Svensson.

Kalmar drog dock det längsta strået när Tommy Bergsland gjorde 3-2 innan Viktor Klingsell kunde stänga matchen med 4-2 i tom bur.



För Kalmar väntar nu premiär bort mot Karlskoga, med Oskarshamn tar emot nykomlingen Visby/Roma.

Kalmar - Oskarshamn 4-2 (2-0, 0-0, 2-2)



Kalmar: Ellito Ekmark, Philip Törnqvist, Tommy Bergsland, Viktor Klingsell

Oskarshamn: Axel Björnqvist, Joel Svensson