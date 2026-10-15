Vinner bottenmötet – efter stort drama

Timrå tar en viktig bonuspoäng mot HV71.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Timrå IK tog emot HV71 i SCA Arena i en dramatisk drabbning som krävde förlängning för att skilja lagen åt. Trots ett enormt skottövertag för hemmalaget blev det en målsnål affär där Timrå till slut kunde vinna med 2–1.

Det var gästerna från Jönköping som fick en drömstart på matchen. Tidigt i den första perioden, i spel fyra mot fem, kunde Linus Lindström skicka in 0–1 för HV71 i undertal. Därefter handlade det mesta om Timrå, men HV71-målvakten Felix Sandström storspelade i kassen och stoppade skott efter skott.

Efter en mållös andra period kom till slut den förlösande kvitteringen för Timrå i den tredje aktens sjunde minut. Backen Didrik Strömberg klev fram och satte 1–1 efter förarbete från Otto Kivenmäki och Reid Gardiner.

Matchen gick till förlängning, och där tog det bara knappt tre minuter innan avgörandet kom. Dylan McLaughlin skickade in vinstmålet till 2–1 på pass från Anton Wedin och säkrade två poäng till Timrå inför 4 351 åskådare.

Matchfakta Timrå – HV71

Timrå IK – HV71 2–1 efter förlängning (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (03:11) Linus Lindström, spel fyra mot fem

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1–1 (47:16) Didrik Strömberg (Otto Kivenmäki, Reid Gardiner)

Förlängning: 2–1 (62:55) Dylan McLaughlin (Anton Wedin)

Skott: 45–20 (11–10, 16–5, 15–5, 3–0)

Utvisningsminuter: Timrå: 4 (2x2) min. HV71: 6 (3x2) min.

Powerplay: Timrå 0,00% (0/3), HV71 0,00% (0/2)

Räddningsprocent: Jacob Johansson (Timrå) 95,00% (19/20) – Felix Sandström (HV71) 95,56% (43/45)

Publik: 4 351 (SCA Arena