Timrå vann - efter Frölundas domarilska

Timrå vann mot Frölunda. Foto: Bildbyrån

Timrå IK spelar bra - men kan inte göra mål. Det har varit snacket runt de rödvitas säsongsinledning. Tappen av poängspelarna har varit tydligt, och inför kvällens match mot serieledande Frölunda HC var laget fortfarande utan 3-poängare.

Och det började inte bra den här kvällen heller, när Filip Hasa gav gästerna ledningen efter knappa åtta minuters spel.

Frölundas domarilska

I den andra periodens inledning fick Timrå chansen att spela fem mot tre när både Max Lindholm och Stefan Milosevic åkte ut två minuter för hakning.

Då vände hemmalaget på steken. Först kunde Marcus Hardegård skicka in kvitteringen innan Anton Heikkinen kunde göra 2-1.

I den andra perioden var det ett irriterat bortalag som upplevde sig förfördelade. Gästerna åkte ut inte mindre än sex gånger under de första 40 minuterna. Medan hemmalaget bara visades ut en gång. När Tim Barkemo sedan fick Samuel Fagemo på fall med en tydlig knätackling, utan att det renderade i en tvåa, gick topplocket hos gästerna.

-- Här måste du som domare ta den, det är inget snack. Det är fyra rättskipare på isen, två huvuddomare, de har kommunikation med varandra. Det här får du inte tappa bort. I synnerhet när det varit så mycket utvisningar för Frölunda, då är det här en enkel utvisning att ta, säger Sanny Lindström i TV4.

-- Jag tycker faktiskt det är för låg nivå.

Robert Ohlsson lindade in sin kritik mot domarna i pausintervjun på ett lite udda sätt:

-- Vi måste vara opåverkbara och göra mål i fyra mot fem-spel. Vi spelar ganska mycket i den spelformen ikväll.

Timrå vann mot Frölunda

I den tredje perioden Eddie Genborg sedan ge Timrå en tvåmålsledning drygt sju minuter in. Därefter kunde hemmalaget bogsera in säsongens första trea utan några större problem, och dessutom sätta pricken över i:et när Dylan McLaughlin satte 4-1 i öppen kasse.

Timrå - Frölunda 4-1 (0-1, 2-1, 2-0)

Timrå: Marcus Hardegård, Anton Heikkinen, Eddie Genborg, Dylan McLaughlin

Frölunda: Filip Hasa