Oavsett tränare har Timrå tappat i poängsnitt efter nyår de senaste säsongerna. Nu pekas detta ut som ett tydligt förbättringsområdet av TV4:s Staffan Kronwall.

– Det är klart att det är något oroväckande för dem, säger han i torsdagens sändning.

Staffan Kronwall pekar ut förbättringsområdet i Timrå. Foto: Bildbyrån (montage).

Från 1.35 till 1.11 under Tommy Samuelsson, 1.65 till 1.43 under Olli Jokinen, samt 1.64 till 1.48 under Ante Karlsson.

När torsdagen ångestmatch mot Färjestad stod runt hörnet för Timrå var dessa siffrorna som lyftes i TV4. Detta då de visar en tydlig trend på hur SHL-laget tappat i poängsnitt efter nyår de senaste säsongerna – oavsett tränare i båset.

Om gänget från Medelpad undviker mardrömsscenariet under slutet av säsongen pekar därmed experten Staffan Kronwall ut detta som ett tydligt förbättringsområde.

– Dad det beror på, det är en intressant fråga för alla inblandade såklart. Om det är fystränare som kan lägga upp säsongens annorlunda, eller om det är skadefrånvaro eller vad det nu kan vara, säger han från studion.

– Det är klart att det är något oroväckande för dem. Det är något som man behöver ta på allvar, och se om man kan göra bättre framöver, fortsätter han.

”Varit ganska lysande med sin frånvaro”

Samtidigt lyfter Kronwall det faktum att Timrå haft tuffa förutsättningar inför just 2025/26.

– Sen ska man komma ihåg att Timrå gick in i den här säsongen efter att man tappat Filip Hållander, Oliver Kapanen, coachen och sportchefen. De har gjort ungefär vad jag hade trott, utifrån förväntningarna. i alla fall.

– Det är Jonathan Dahlén och Emil Pettersson som har stått för poängen i och med att det är ett lag som har byggts mycket på ABC. Det vill säga grunder och att hitta en trygghet i det. Men det har också gjort att det varit en offensiv som har varit ganska lysande med sin frånvaro. Bortsett då från de två.

Mötet med Färjestad är näst sista omgången på grundserien.

