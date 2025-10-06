Två unga backar har lämnat Timrå IK på kort tid.

Nu, efter rivna kontraktet med Emil Stadin, ger Kent ”Nubben” Norberg svar.

– Eftersom Tommy är mer gamla skolan så har vi haft svårt att leva upp till det vi sa, berättar sportchefen för Sundsvalls Tidning.

Emil Stadin och Timrå IK:s Kent Norberg. Foto: Bildbyrån (montage).

När en spelare får ett tvåårskontrakt rivet efter bara några månader är det inte konstigt att frågorna haglar. Under måndagen gick Timrå IK ut med att man hamnat i precis denna situation gällande Emil Stadin, och nu förklarar Kent ”Nubben” Norberg beslutet.



För Sundsvalls Tidning berättar sporchefen att tränarbytet från Olli Jokinen till Tommy Samuelsson legat bakom det hela. Detta då den förstnämnda ville ha fem femmor på träningar, medan Samuelsson velat gå tillbaka till fyra.



– Sedan flyttade Olli. Eftersom Tommy är mer gamla skolan så har vi haft svårt att leva upp till det vi sa, att de skulle få träna med A-laget. Då kände jag att för Emils skull är det den rätta vägen att gå för att utvecklas, säger ”Nubben”.



Till det hela hör även att ännu en ung back i Ilari Kapanen även skickats iväg under senaste veckorna. Där handlar det dock om ett lån till Liiga och HIFK.



– Vi behövde titta på yngre spelare också, för vi kan inte ha tio seniorbackar – då får inte alla spela. Därför blev det att vi tog in både Ilari och Stadin, fortsätter sportchefen.

Öppnar för en återkomst: ”Kan ta tillbaka honom”

När det gäller Stadin förklarar ”Nubben” att Västerås, som redan presenterat 19-åringen, ville jobba med spelaren över tid. Därmed blev det en ”ordentlig” flytt. Samtidigt öppnar Timrå-bossen även för att plocka tillbaka backen i framtien.



– Även fast han går till Västerås så kan vi ta tillbaka honom ändå till nästa säsong om vi vill, för så är reglerna. Vi i SHL har alltid rätt att värva spelare från hockeyallsvenskan. Skulle det gå bra för honom och vi vill, så har vi möjligheten att ta hit honom igen, säger Norberg till Sundsvalls Tidning.

