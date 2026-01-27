Sågar egna laget i TV: ”Resten gömmer sig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå drabbades av rejäl baksmälla tidigt mot Malmö, efter 8–2-festen mot Färjestad. Då tåg 31-årige Didrik Strömberg fram sågen.

– Det är inte mycket som är bra just nu, säger han i TV4 efter första perioden.

Didrik Strömberg sågade sitt Timrå efter första perioden mot Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

Om det inte hade varit för Topi Niemeläs fullträff med en sekund kvar hade Timrå gått in i första paus mot Malmö med 1–1. Ändå blev det hårda ord när den ovane målskytten, Didrik Strömberg, sedan ställde sig vid TV4:s mikrofon.

Skotten hade slutat hela 14–4 till Malmö och backen var riktigt besviken.

– Jag tycker att vi förtjänar det, säger han om det sena målet från Malmö och fortsätter:

– Det är inte mycket som är bra just nu. Vi är sega i besluten, vi är inte delaktiga. Det känns som att det är en ute på isen som vill spela, resten gömmer sig. Det är… nej, det är en riktigt dålig period. Det är bara att kasta i sopkorgen.

Baksmälla efter 8–2-festen?

Timrå kom dessutom till nedsläpp direkt efter en 8–2-seger mot Färjestad. Vilket, i TV4, pekades på som en möjlig förklaring till den tunga inledningen mot Malmö.

– Så kan det säkert vara, men jag hoppas och tror att det inte är så. Vi måste vara ödmjuka i det. I den matchen stämde allt. Just nu ger vi oss inte chansen. Ruggigt besviken över första, säger Strömberg under sändningen.

