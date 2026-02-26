Jätteraset: ”Klarar inte av att hantera det”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Borta mot Luleå föll Timrå ihop totalt och tappade till 5-1 i andra perioden.

Luleå vann sedan matchen med hela 7-3.

– Luleå kör över oss i andra perioden, säger tränaren Tommy Samuelsson till TV4.

Timrå rasade ihop fullständigt i bortamatchen mot Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Timrå tog ledningen tidigt mot Luleå sedan Emil Pettersson gjorde mål redan efter 56 sekunder.

Därefter tog dock det roliga slut för bortalaget.

Luleå kvitterade nämligen till 1-1 i powerplay under slutet av första perioden. I den andra rann siffrorna sedan iväg rejält. Timrå föll ihop totalt och Luleå tog över matchen helt och hållet. Det ledde till att Luleå gick från 1-1 till 5-1 inom loppet av bara 6:34 minuter. Pontus Andreasson gav Luleå ledningen – också det i powerplay – och strax därefter kom 3-1 genom Ben Tardif innan Andreasson slog till igen. I slutet av mittperioden gjorde Brendan Shinnmin sedan 5-1 för hemmalaget och det var ett vilset Timrå som gick av isen efter två perioders spel.

I pausen var sedan Timrå-kaptenen Anton Lander rejält irriterad över lagets insats.

– Det är inte alls bra. Vi tappar pucken, spelar på fel blad och gör det svårare än vad det egentligen ska vara. Vi pratar om att vara noggranna och hjälpa varandra. I stället blir det ”huvudet under armen” och vi åker inga skridskor heller. Det är en riktigt dålig period av Timrå, säger Lander till TV4.

Tommy Samuelsson om Timrås kollaps: ”Vi blir för små”

Matchen var redan körd när den tredje perioden började och för Timrå handlade det nästan bara om att siffrorna inte skulle rinna iväg ytterligare. Därför reducerade först Anton Lander till 5-2, men sedan fortsatte Luleå att hitta nätet bakom Jacob Johansson. Anton Levtchi satte 6-2 och sedan kom även 7-2 genom Isac Hedqvist. Slutresultatet skrevs därefter till 7-3 sedan Alfons Freij gjort ett sent tröstmål för Timrå.

Efteråt gav Timrå-tränaren Tommy Samuelsson sin syn på storförlusten i Norrbotten.

– Luleå kör över oss i andra perioden, skulle jag vilja säga. Vi är ju alldeles för långsamma i våra ageranden. Vi har våra lägen, vi har 1-0 och vi har powerplays som vi kan hantera på ett bättre sätt. Sedan är det bara Luleå, säger Samuelsson till TV4 och fortsätter:

– Det väl alltid så att om du får träff så får du det här lilla självförtroendet och spelar ännu mer effektivt. Tyvärr blev vi lite små i de lägena. Vi gav dem alldeles för mycket ytor, framför allt i spelet utan puck. Vi blev inte agerande och när vi vinner puck är de i vårt ansikte. Det klarar vi inte av att hantera.

Timrå innehar nu den tionde och sista slutspelsplatsen i SHL, medan Luleå har klättrat upp på femteplats i tabellen.

Luleå – Timrå 7–3 (1-1,4-0,2-2)

Luleå: Pontus Andreasson 2, Mathias Bromé, Ben Tardif, Brendan Shinnimin, Anton Levtchi, Isac Hedqvist.

Timrå: Emil Pettersson, Anton Lander, Alfons Freij.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects