Hela Timrå höll andan efter att Jonathan Dahlén lämnat lördagens match med en skada. Men nu skriver klubben att det inte är långvarigt, och att nyckelspelaren är dag-till-dag.

Timrå kan få tillbaka Jonathan Dahlén redan på lördag.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det var i lördagens förlust mot Linköping som Jonathan Dahlén klev av skadad. Stjärnan är en stark kandidat till MVP i ligan och har stundtals burit Timrå den här säsongen. Det var därmed många som höll andan när han gick av och tog sig mot axeln.

Men nu kommer ett lugnande besked. Forwarden kommer inte att vara borta länge, och kan vara spelklar redan till lördagens match.

— fter vidare undersökningar står det klart att frånvaron inte bedöms bli långvarig. Medverkan i lördagens match är i nuläget osäker och han utvärderas dag för dag, säger lagläkare Christian Rydin till Timrås sociala medier.

Jonathan Dahlén har gjort 39 poäng på 35 matcher den här säsongen i SHL. Det här är hans sista säsong i Timrå för den här sejouren. Till nästa höst kommer han att spela i SCL Tigers i Schweiz. Timrå ligger just nu sjua i tabellen.

På torsdag är Timrå spellediga och sedan väntar Färjestad på hemmaplan på lördag.

Source: Jonathan Dahlén @ Elite Prospects