Skyttekungen får inte in pucken: ”Chockad”

Han är på väg att bli Timrå IK:s bästa målskytt genom tiderna, då kommer måltorkan för Jonathan Dahlén.

Nu har nio matcher passerat utan att forwarden lyckats näta.

– Jag är chockad att de inte sitter på matcherna, säger Dahlén till Sundsvalls Tidning.

Jonathan Dahlén har gått mållös senaste matcherna

Foto: Pär Olert / Bildbyrån

Timrås poängkung Jonathan Dahlén har gjort 47 poäng (26+21) på sina 45 spelade matcher. Noterbart är att forwarden gått mållös de senaste nio matcherna, något han själv upplever som frustrerande.

– Jag försöker måla på träningar och när lägen kommer försöker jag vara kylig. Jag har haft några jättelägen i princip varje match nu, men det vill sig inte riktigt. Helt plötsligt studsar den upp på ett benskydd och in, och så gör man fem mål på fem matcher, det är lite så det funkar. Det viktiga är att vi vinner matcher men det gjorde vi inte förra veckan, så det var ju tungt, säger Jonathan Dahlén till Sundsvalls Tidning.

Två veckor in i januari månad utgick 28-åringen skadad under en bortamatch mot Linköping. En magnetröntgen genomfördes men det rörde sig inte om någon allvarlig skada. Efter att forwarden missat ett par träningar var han tillbaka. Matchen därpå stänkte Dahlén in två mål när Timrå besegrade Färjestad med 8-2, sen dess har det gått tyngre för honom.

– Jag är chockad att de inte sitter på matcherna, men rätt vad det är så smäller det, säger 28-åringen.

Kan bli historisk i Timrå IK

Om Dahlén gör ett mål till går han till historien, det skulle göra honom till Timrås främsta målskytt under en säsong i SHL. Ett rekord han inte tänker särskilt mycket på uppger han för Sundsvalls Tidning.

– Nej, inte riktigt. Jag har många rekord som är väldigt roliga. Det är klart att det vore kul att slå, men det är inget jag tänker på. Det här är en helt vanlig måltorka skulle jag säga.

28-åringen har goda förutsättningar att slå rekordet när det endast återstår fem matcher av grundserien.

Source: Jonathan Dahlén @ Elite Prospects