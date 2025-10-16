Timrå fortsätter skrälla – vann mot Skellefteå

Timrå IK-seger med 2–1 efter förlängning

Emil Pettersson avgjorde för Timrå IK

Andra raka segern för Timrå IK

Timrå IK:s väg till seger mot Skellefteå AIK hemma i SHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Timrå IK avgöra till 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Emil Pettersson spelade en avgörande roll för Timrå IK med det vinnande målet i förlängningen.

Frölunda nästa för Timrå IK

Pontus Johansson gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter 19 minuters spel assisterad av Andreas Johnson och Oliver Okuliar. Efter 14.15 i andra perioden nätade Anton Wedin och kvitterade för Timrå IK. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget Timrå IK 3.37 in i förlängningen blev Emil Pettersson med det avgörande målet i förlängningen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Timrå IK med 11–13 och Skellefteå AIK med 17–10 i målskillnad. Det här var Timrå IK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s tredje uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Timrå IK ligger kvar på fjärde plats och Skellefteå AIK på tredje plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Timrå IK Frölunda i Scandinavium 15.15. Skellefteå AIK tar sig an Malmö hemma 18.00.

Timrå IK–Skellefteå AIK 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (19.47) Pontus Johansson (Andreas Johnson, Oliver Okuliar).

Andra perioden: 1–1 (34.15) Anton Wedin.

Förlängning: 2–1 (63.37) Emil Pettersson (Jonathan Dahlén, Anton Wedin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

Skellefteå AIK: 3-1-1

Nästa match:

Timrå IK: Frölunda HC, borta, 18 oktober

Skellefteå AIK: IF Malmö Redhawks, hemma, 18 oktober