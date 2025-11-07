Timrå bekräftar – Dahlén aktiverar klausulen

Jonathan Dahlén kommer att lämna Timrå IK efter säsongen. Klubben bekräftar att stjärnan har valt att aktivera sin klausul för spel i Schweiz.

– Vi är glada för hans skull och önskar honom all lycka när det väl blir dags att ta nästa steg i karriären, säger ”Nubben”.

Jonathan Dahlén. Foto: Bildbyrån/Pär Olert (montage).

”Han har en dröm att få åka till Schweiz och jag unnar honom att göra det, helt ärligt”



Orden kom från sportchefen Kent Norberg när Jonathan Dahléns framtid i Timrå IK kom på tal i Expressen mot slutet av oktober. Nu, efter att det tisslat och tasslats om att det inte skulle bli någon fortsättning efter 2025/26, bekräftar SHL-klubben att man blir av med sin stjärna.



”Timrå IK kan idag meddela att Jonathan Dahlén har valt att aktivera sin klausul att få lämna för Schweiz säsongen 2026/27”, skriver man under fredagen på sin hemsida.



– Timrå är hemma för mig och det är ett otroligt tufft beslut att lämna efter säsongen. Samtidigt har jag varit öppen att jag vill testa spel utomlands och när denna möjlighet dök upp var det en chans jag ville ta. Med det sagt känns det skönt att det kommer ut och är klart så man kan släppa det till efter säsongen och till 100% bara fokusera på Timrå IK och att gå så långt som möjligt i år, säger Dahlén själv.

Kontrakt till 2027: ”Öppen och transparent dialog”

Det nuvarande kontraktet med Timrå IK är skrivet till 2027, men i och med denna klausul kan 27-årige forwarden lämna redan nu.



– Jonathan är en fantastisk ambassadör för Timrå IK både på och utanför isen. Han har betytt oerhört mycket för vår förening, för laget och för alla supportrar. Vi är glada för hans skull och önskar honom all lycka när det väl blir dags att ta nästa steg i karriären. Samtidigt är vi väldigt glada över att ha honom kvar resten av denna säsong – där vi tillsammans kommer att ge allt för Timrå IK, säger sportchef Kent ”Nubben” Norberg.



Timrå beskriver det som en ”öppen och transparent dialog mellan spelare och klubb” när detta diskuterats mellan parterna.