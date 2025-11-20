”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ingen annan spelare, genom tiderna, har gjort fler matcher i Timrå IK än Jeremy Boyce. Ändå har han varit petad under stora delar av 2025/26. Nu öppnar han upp om den tuffa situationen.

– Det är klart att det är svårt ibland, berättar 32-åringen för Sundsvalls Tidning.

Supportrarnas budskap till Timrå om Jeremy Boyce. Foto: Bildbyrån/Pär Olert (montage).

”Tränarna tycker att de har hittat saker och ting, och det är tråkigt för ’Bojjan’”

Så lät det i Sundsvalls Tidning tidigare i november då Kent Norberg öppnade med att förlänga med Timrås trotjänare Jeremy Boyce – trots att han varit petad i inledningen av säsongen. Nu, efter att supportrarna visat sin åsikt med en banderoll av orden ”Spela Boyce”, ger huvudpersonen själv sitt perspektiv.

– Jag har varit med tillräckligt länge för att veta att man måste vara redo. Det går heller inte att bara säcka ihop och vara less. Jag tycker ju att det är sjukt kul att vara här och jag tycker ändå att jag har hållit huvudet uppe och försökt göra det bästa av situationen varje dag. Sedan är det klart att det är svårt ibland, berättar 32-åringen för Sundsvalls Tidning.

Profilen, som spelat hela sin seniorkarriär i Timrå, menar att det fortfarande är mycket hockey kvar på säsongen, och fortsätter även om stödet från supportrarna.

– Det har också varit en jäkla boost vilket gjort det lättare, så stort tack för det. Det har definitivt underlättat humöret och gett känslan av tillhörighet, vilket i sin tur ger extra energi att orka träna och kämpa på. Jag känner kärleken och det uppskattar jag, säger han till ST.

Har regelbundna möten med ”Nubben”

Inför torsdagens möte med Brynäs har Timrå vunnit varannan match sedan 16 oktober. Boyce har hittills denna säsong endast varit ombytt vid nio tillfällen, men i flera av dessa har det endast blivit ett fåtal minuter, eller inga alls.

Forwarden från Stocholm menar att han fortfarande vill ta en plats, men trycker även på att det är svårt när man inte har ett datum att sikta på. När det gäller både speltiden och framtiden, efter kontraktet går ut 2025/26, har han regelbundna möten med ”Nubben”.

– Det som sägs får väl stanna där. Men det är också en grej som kanske underlättar situationen; att man har en kommunikation och känner att man inte bara finns. De ser mig och förstår också situationen, det har underlättat kopiöst, säger Boyce.

