Timrå IK har hamnat hos Kronofogden för andra gången på drygt ett år.

Den här gången handlar det om en skuld på nästan en miljon kronor.

– Det är olyckligt, men skulden kommer att regleras denna vecka, säger klubbchefen Frederik Innala på Timrås hemsida.

I augusti 2024 visade Timrå IK upp mörka ekonomiska siffror och hamnade även hos Kronofogden med en skatteskuld på hela 1,6 miljoner kronor.

Lite mer än ett år senare har Timrå missat en ännu en inbetalning och fått en ny skuld hos Kronofogden. Den här gången handlar det om en skatteskuld på 930 000 kronor, uppger Sundsvalls Tidning.

– Det är olyckligt, men vi vill understryka att summan av de fakturor som väntar på inbetalning till oss är större än skulden, skulden kommer att regleras denna vecka, säger Frederik Innala på klubbens hemsida.

Då måste Timrå IK betala skulden

Skulden skulle ha varit betald i slutet av augusti och för bara en vecka sedan var skulden uppe på hela 2,4 miljoner kronor men via fem delinbetalningar har den minskats med 1,5 miljoner kronor vilket gör att det återstår 930 000 kronor kvar att betala.

Timrå IK skriver att de har vidtagit åtgärder inom föreningen för att undvika liknande situationer i framtiden. Bland annat ska de följa upp inbetalningar tätare och planera kassaflödet mer detaljerat. Klubben menar även att sommarmånaderna är utmanande för SHL-klubbarna likviditetsmässigt eftersom att intäktsflödet då är lägre än vad det är under pågående säsong.

Förfallodatumet för skulden är om en vecka, måndag den 22 september, och innan dess måste pengarna vara inbetalda till Kronofogden.

– Vi har en kortsiktig utmaning som vi nu löser, men vi har också en långsiktig plan. Det innebär striktare kostnadskontroll, bättre uppföljning av intäkter och ett stabilare system för att hantera säsongens olika faser. Vårt fokus ligger på att fortsätta bygga en stark och hållbar förening för framtiden, säger Frederik Innala.

Source: Timrå IK @ Elite Prospects