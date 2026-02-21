Smällen i Timrå – målvakten skadad
Vid SHL:s omstart var det han som säkrade segern mellan stolparna. Nu meddelar Timrå att Tim Juel dragit på sig en skada.
Timrå-buren kommer inte att vaktas av Tim Juel när man tar emot Djurgården under lördagskvällen.
Trots att 31-åringen spelade samtliga 60 minuter i SHL:s återstart, och säkrade 5–2 mot Malmö, är han nu borträknad. SHL-klubben meddelar detta på sociala medier timmarna före nedsläpp, och hänvisar till något som hänt under fredagens träning.
– Tim Juel ådrog sig en skada under gårdagens träning. Han är inte tillgänglig för spel idag. Statusen bedöms vara dag för dag, säger lagläkaren Christian Rydin i inlägget.
Jacob Johansson, som har stått i majoriteten av Timrås matcher under 2025/26, väntas därmed få förtroendet. Han har 28 framträdanden inför idag, medan Juel står kvar på 19.
