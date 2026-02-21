Smällen i Timrå – målvakten skadad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vid SHL:s omstart var det han som säkrade segern mellan stolparna. Nu meddelar Timrå att Tim Juel dragit på sig en skada.

Tim Juel saknas på grund av skada när Timrå möter Djurgården. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Timrå-buren kommer inte att vaktas av Tim Juel när man tar emot Djurgården under lördagskvällen.

Trots att 31-åringen spelade samtliga 60 minuter i SHL:s återstart, och säkrade 5–2 mot Malmö, är han nu borträknad. SHL-klubben meddelar detta på sociala medier timmarna före nedsläpp, och hänvisar till något som hänt under fredagens träning.

– Tim Juel ådrog sig en skada under gårdagens träning. Han är inte tillgänglig för spel idag. Statusen bedöms vara dag för dag, säger lagläkaren Christian Rydin i inlägget.

Jacob Johansson, som har stått i majoriteten av Timrås matcher under 2025/26, väntas därmed få förtroendet. Han har 28 framträdanden inför idag, medan Juel står kvar på 19.

