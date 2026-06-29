Uppgifter: Återvänder till SHL - efter flera år utomlands

Tim Söderlund uppges vara klar för Linköping. Foto: Bildbyrån.

Efter spel i Skellefteå AIK och Frölunda HC lämnade Tim Söderlund svensk hockey en första gång 2019. Han valde då spel i Nordamerika, men han sedan också med en kortare sväng i Almtuna IS och Djurgårdens IF Hockey innan han återigen lämnade Sverige för spel utomlands 2023.

Efter att sedan dess ha spelat i Tjeckien och Finland uppges snabbskrinnaren nu återvända till SHL. Söderlund ska nämligen vara klar för spel i Linköping HC kommande säsong. Det blir hans fjärde SHL-klubb i karriären.

Söderlund, som spelat två JVM för Sverige, kommer från en stark säsong i Finland. Den inleddes med blygsamma elva poäng på 35 matcher för TPS, men avslutades med 21 poäng på bara 18 matcher för KalPa.

I SHL har han som mest gjort 14 poäng under en säsong. Det levererade han säsongerna 17/18 och 18/19.