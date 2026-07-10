KLART: Värvas av SHL-klubben

Tim Söderlund är klar för Linköping. Foto: Bildbyrån.

Efter spel i Skellefteå AIK och Frölunda HC lämnade Tim Söderlund svensk hockey en första gång 2019. Han valde då spel i Nordamerika, men han sedan också med en kortare sväng i Almtuna IS och Djurgårdens IF Hockey innan han återigen lämnade Sverige för spel utomlands 2023.

Efter att sedan dess ha spelat i Tjeckien och Finland uppges återvänder snabbskrinnaren nu till SHL . Söderlund är för spel i Linköping HC kommande säsong. Det blir hans fjärde SHL-klubb i karriären.

– Tim är en spelare som bidrar med fart, energi och han är alltid redo att tävla varje gång han kliver ut på isen. Han spelar med mycket fart, sätter press på motståndarna och har skickligheten att generera offensiv på flera olika sätt. Vi tror att hans spelstil passar perfekt in i den typ av hockey vi vill spela, säger sportchefen Broc Little till Clubens sajt.

Tim Söderlund är klar för Linköping

Söderlund, som spelat två JVM för Sverige, kommer från en stark säsong i Finland. Den inleddes med blygsamma elva poäng på 35 matcher för TPS, men avslutades med 21 poäng på bara 18 matcher för KalPa. I SHL har det totalt blivit 48 poäng på 159 matcher.'

– Jag är en offensiv spelare som gillar att använda min fart och kreativitet för att skapa chanser och hjälpa laget offensivt. Under åren utomlands tycker jag att jag har blivit en mognare och mer komplett spelare som är bättre på att värdera olika situationer i spelet, säger han.

Kontraktet är skrivet på en säsong.