Timrå IK kommer att få klara sig utan Tim Juel.

Målvakten har åkt på en skada på träning och missar åtminstone morgondagens match.

Tim Juel har åkt på en skada under träning med Timrå. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Efter den stora succén förra säsongen har Tim Juel haft en tyngre säsong för Timrå den här säsongen. Han har blivit utkonkurrerad av målvaktskollegan Jacob Johansson och Juel har därmed endast fått spela i nio matcher. Juel har också bara vunnit en av de nio matcherna som han har spelat i. Juel har då svaga 86,7 i räddningsprocent och 3,25 insläppta mål per match. En stor förändring jämfört med i fjol när han prisades som SHL:s bästa målvakt och hade 92,9 i räddningsprocent samt 1,95 GAA på 31 matcher. Juel fick sedan även debutera i Tre Kronor.

Nu fortsätter den tuffa säsongen för Tim Juel. Timrå meddelar under lördagen att målvakten är skadad och inte kommer att resa med laget upp till Luleå i morgon.

– Tim Juel ådrog sig en smäll under träning. Han är i nuläget inte aktuell för spel och kommer inte att medverka i morgondagens match. Läget följs dag för dag, säger lagläkaren Christian Rydin på klubbens hemsida.

Det är i nuläget oklart exakt hur länge som Juel blir borta för Timrå. Vid hans sida har dock Jacob Johansson haft en stark säsong med 91,0 i räddningsprocent och 2,09 GAA på 23 matcher.

