Timrå bekräftar efter uppgifterna – lämnar

Alla tre har kopplats ihop med en flytt till Olli Jokinens HIFK. Nu bekräftar Timrå att Tim Juel, Linus Nässén och Lukas Pilö lämnar.

Timrå IK kommer att få bygga om rejält efter 2025/26-säsongen. Inte minst då Jonathan Dahlén, som burit laget, kommer att lämna för spel i Schweiz. Bland de andra som lämnar finns Tim Juel, Linus Nässén och Lukas Pilö. Något de själva berättade i lördags, men som klubben nu bekräftar under tisdagen.

– Det är så det är i hockeybranschen. Även om jag har trivts och de kanske var nöjda så är det förhandlingar. Nu är det nya äventyr som väntar, sa Nässén till Sundsvalls tidning

– Det känns väl ändå bra. Det föll väl sig ganska naturligt i och med pengar och kontraktssituation och så. Det är som det är. Det är så sporten fungerar. Jag ser tillbaka på den här tiden med många lärdomar, sa Juel.

Men med en tidigare tränare i Liiga och HIFK ser samtliga ut att vara nära en ny lösning. Det är nämligen där de alla placerats av bland anant finska Iltalehti.

För Tim Juel kommer detta trots att han ifjol utsågs till hela SHL:s bästa målvakt. I år har han i mångt och mycket varit tvåa bakom Jacob Johansson.

