Tim Barkemo var en av fyra målskyttar för Timrå.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Efter 2–5-förlusten mot Örebro för tre veckor sedan har Timrå IK växlat upp. Tisdagens 4–3-seger mot Luleå innebär tre raka under försäsongen, med endast ett genrep mot Björklöven mellan Mikael Gath och SHL-premiären.

Skillnaden denna gång var att segern kom mot just SHL-motstånd.

Luleå kom tillbaka flera gånger om, och höll det länge jämnt, men i slutändan var det Didrik Strömbergs stenhårda skott i den tredje perioden som blev avgörande. Otto Kivenmäki hade stått för framspelningen i form av en pass som skar genom anfallszonen och gav en lång sidledsförflyttning för bortalagets Matteus Ward.

Detta var dock bara en av flera hårda skott under tisdagskvällen. Även Tim Barkemo fick nämligen jubla efter ett sådant. 2–2-kanonen från blå öppnar också den 22-årige backens målkonto i Timrå, efter att han värvats in från BIK Karlskoga.

– Det dundras bra från den positionen, säger TV4:s kommentator i sändningen av matchen.

Mål är dock inte Barkemos signum, vilket åtta fullträffar på 98 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan bevisar.

Tre snabba mål i tredje perioden

Dylan McLaughlin var den som spräckte Luleå-nollan till 1–0 i den första perioden, men JVM-hjälten Casper Juustovaara Karlsson svarade för gästerna i boxplay. Det var utifrån detta läge lagen klev in i andra akten.

Timrå inledde också starkast i andra, vilket fick nye Luleå-tränaren Dennis Hall att ta en tidig time out. Mathias Bromé såg sedan till att bygga vidare på detta med 2–1 i powerplay. Det var efter detta Barkemo kvitterade till 2–1.

David Lilja gjorde 3–2 för Timrå tidigt i tredje perioden när han kontrade upp en backhand i nättaket. Luleå gav sig dock inte och klapp-klapp-spelade Jakob Ihs Wozniak till 3–3 en dryg minut senare. Didrik Strömbergs avgörande 4–3-mål kom också det som snabbt svar.

Timrå – Luleå: 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

Timrå: Dylan McLaughlin, Tim Barkemo, David Lilja, Didrik Strömberg

Luleå: Casper Juustovaara Karlsson, Mathias Bromé, Jakob Ihs-Wozniak