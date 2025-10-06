Tidigare SHL-stjärnorna får inleda säsongen i AHL

David Tomasek och Lassi Thomson tillhörde SHL:s bästa spelare förra säsongen.

Nu står det dock klart att de med dagar till premiären i NHL har flyttats till AHL-trupperna.

Men det finns en öppning för Tomasek att spela premiären ändå.

David Tomasek och Lassi Thomson får inleda säsongen i AHL. Foto: Bildbyrån

David Tomasek vann poängligan förra säsongen i SHL efter att ha gjort hela 57 poäng (24+33) på 47 matcher. Kvartsfinalsserien blev dock en besvikelse mot Skellefteå och därmed blev det ett tidigt uttåg.

Men stjärnans avtryck blev så stort i Färjestad på SHL-nivå att Edmonton Oilers sajnade spelaren under sommaren.

Får inte chansen i NHL

Lassi Thomson bildade ett av SHL:s främsta backpar med Robin Salo i Malmö Redhawks och båda spelade VM med Finland efter säsongen. Efter rykten om att båda skulle hamna i NHL, visade det sig till slut att ”bara” Lassi Thomson fick chansen.

Men det blir kanske inget spel inledningsvis i NHL för någon av spelarna. På måndagen blev det klart att Edmonton Oilers respektive Ottawa Senators skickar ner spelarna till AHL inledningsvis.

Vad gäller David Tomasek är det dock sannolikt att han finns med i truppen ändå, då det kan vara en manöver för att klara lönetaket innan premiären, rapporterar journalisten Jason Gregor på X.

Samtidigt sätts Mattias Janmark på skadereservslistan.

The #Oilers have placed forward Mattias Janmark on injured reserve, loaned forwards Isaac Howard & David Tomasek to the @Condors & recalled forward James Hamblin from Bakersfield. — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 6, 2025