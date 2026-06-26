Stenberg-bröderna inför draften: "Mäktigt att se honom"

Otto och Knut Stenberg är på plats i Buffalo för storebrors NHL-draft.

Foto: Martin Jansson.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Vi är framme vid dagen med stort D. Klockan 01 svensk tid börjar NHL-draften. Kort efter det väntas också Ivar Stenberg väljas i draften. Jättetalangen har cementerat sig som en av de bästa spelarna i draftkullen.

Allt pekar också på att han blir vald som tvåa.

På plats är en stor skara Stenbergare, där både storebror Otto Stenberg och lillebror Knut Stenberg är på plats. De båda har så klart följt sin bror nära under säsongen och de senaste åren.

– Det har varit kul. Jag tycker han har spelat bra hela året och fått en stor roll. Det har varit jättekul att följa, inspirerande att han gjorde det så bra. Han tog kliv hela tiden och det har varit kul att följa, säger Otto.

Inte minst hade Ivar en poängsvit i SHL under hösten som aldrig tycktes ta slut.

Otto, vad tänkte du under den tiden?

– Vi pratade inte så mycket om poäng och sånt där. Det var kul att det flöt på bra och han gjorde väl poäng i tio matcher i rad.

Även lillebror spelar i Frölunda

I Frölunda HC har den här säsongen även lillebror Knut varit. Han har spelat i U18-laget och är där en skicklig back, född 2009. I juniorlagen är så klart Ivar en stor inspirationskälla för många.

Där inte minst Knut har fått se sin storebror på daglig basis under hela vintern.

– Det har varit bra, mäktigt att se honom där varje dag.

Hur stor förebild är han för er i juniorerna?

– Ganska mycket tror jag. Alla vi ser väl upp till alla där uppe men han har varit en bra förebild.

För den yngsta av bröderna är det också den andra NHL-draften på kort tid. Där båda hans äldre bröder också har blivit valda i första rundan.

– Ja, jag var med på Ottos också. Det är mäktigt.

Otto, hur är det för dig att vara med på draften på sidan?

– Det är kul, skönt att kunna vara här, slappna av och kolla på Ivar. Det ska bli kul att se vad som händer.