I april fick han besked om att det inte skulle bli en fortsättning i Färjestad.

Nu berättar klubbprofilen Thomas Rhodin att hans tid inom hockeyn kan vara över.

– Jag fick något förslag från allsvenskan men kände att jag är inte 22 längre… säger han till Värmlands Folkblad.

Thomas Rhodin i Färjestads bås. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

När Thomas Rhodin gästar podcasten ”VF-hockey” i Värmlands Folkblad är det ett ämne som snabbt kommer på tal. Det om hur den 54-årige tränaren fick beskedet av Färjestad att klubben valt att gå vidare med andra tränare efter 2024/25, och om hur detta avslutade ett kapitel med 15 år som spelare i tröjan, samt 15 år som ledare i olika roller.



Men det är ämnet ”framtid” som det hela sedan mynnar ut i.



– Jag fick beskedet från Färjestad efter säsongen och då kryllade det inte av öppna tränarplatser. I Timrå fanns det och där pratade jag lite lätt med ”Sammen” (Tommy Samuelsson) men sen var det fullt. Jag fick något förslag från allsvenskan men kände att jag är inte 22 längre… Hade det varit lite närmare så kanske det funkat bra men inte på det sättet, säger han till VF.

Kan lämna hockeyn: ”Absolut ett alternativ”

”Totto” fortsätter med att medge att tiden inom hockeyn nu kan vara över.



– Jag har sökt civila jobb och har ju bland annat jobbat tidigare åt Löfbergs där jag trivdes hur bra som helst. Hittar jag något som känns bra är det absolut ett alternativ att lämna hockeyn. Jag stänger inga dörrar åt något håll, säger han.



Hur var det då med det där beskedet från Färjestad? Jo Rhodin menar att det inte var några konstigheter.



– Någon gång tar det slut. De behövde göra en förändring och jag tror nog det var rätt att byta ut alla tränare när de ändå skulle börja om. Inga konstigheter alls – jag och Rickard (Wallin) är goda vänner, säger SHL-lagets tidigare assisterande tränare som var med och tog guld 2022.



Från spelarkarriären har Rhodin ytterligare fyra SM-guld.