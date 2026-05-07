Här är Bulans nya jobb: ”Speciellt”

Thomas ”Bulan” Berglund har lämnat Luleå efter nio raka säsonger.

Nu är han klar som huvudtränare för tyska Köln.

Efter tolv säsonger som huvudtränare i SHL för Brynäs och Luleå har det blivit dags för Thomas Berglund att testa vingarna utomlands. 57-åringen är klar som ny huvudtränare för tyska Köln Haie – och han får även med sig Henrik Stridh som assisterande.

– Thomas Berglund passar väldigt bra in i den tränarprofil vi letat efter. Han har erfarenhet och har gjort ett enastående arbete med Luleå i många år. Vi har haft en bra dialog med honom insåg snabbt att vi delade målsättning och värderingar. Det gjorde att vi snabbt kände att Thomas är rätt tränare för Köln. Med Henrik Stridh får vi också en assisterande som känner Thomas väl, och som har jobbat framgångsrikt ihop i många år. Vi är väldigt glada över att ha båda två i Köln, säger sportchefen Matthias Baldys till klubbens hemsida.

Tränarduon har skrivit ett kontrakt på två år för den tyska klubben.

– Jag ser fram emot att få bli en del den här klubben med en så stor och passionerad supporterskara. Jag kände direkt att vi delar bilden av hur klubben ska ta nästa steg och utvecklas. För både mig och Henrik är det också speciellt att jobba utanför Sverige för första gången, och i en så välkänd klubb, säger ”Bulan” två klubbens hemsida.