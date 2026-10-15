Gör comeback – efter elva månaders frånvaro

Theodor Lennström.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

En överkroppsskada med efterföljande bakslag har hållit Theodor Lennström borta från spel i nästan ett års tid. Senast Linköpings stjärnback spelade en SHL -match var den 22 november 2025 mot Timrå. Nu, nära elva månader senare, är det dags igen.

När Linköping tar emot Frölunda under torsdagskvällen är Lennström redo för comeback.

– Det känns overkligt. Det har varit en lång skadeperiod med mycket strul, men äntligen får jag snöra på mig skridskorna igen tillsammans med laget. Det känns fantastiskt kul, säger han till klubbens hemsida .

Har tränat för fullt senaste veckorna

Lennström har under de senaste veckorna kunnat träna för fullt med laget i förberedelserna inför sin comeback.

– Det har känts jättebra. Jag är i otroligt bra form om man ser till de tester jag genomgått, och att komma in med det känns väldigt skönt. Det har märkts i träningen med laget, jag har känt mig pigg och stark, säger Lennström.

På grund av skadebekymren blev det bara 18 matcher i Linköping förra säsongen. På dessa matcher noterades backen, som vände hem till SHL från schweiziska Genève-Servette inför fjolårssäsongen, för sju poäng (0+7).