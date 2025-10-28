18-årige Theodor Hallquisth draftades i andrarundan i somras och har spelat sex SHL-matcher med Örebro denna säsong.

Nu lånas backlöftet ut till Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Theodor Hallquisth.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Speltiden på seniornivå har varit knapp för Örebros backlöfte Theodor Hallquisth under hösten.



Nu lånas den NHL-draftade 18-åringen ut från SHL-klubben till hockeyallsvenska nykomlingen Troja-Ljungby.



– Theo är en spelare som vi tror mycket på och vi ser stor potential i. Att vi har hittat den här lösningen tillsammans med Troja-Ljungby är något som vi både är glada och tacksamma över. Vi ser det som helt rätt steg för Theo just nu, då han får möjlighet att utveckla sitt spel på seniornivå, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Draftad i andrarundan av Minnesota

Utlåningen gäller tills vidare.



– Vi är väldigt nöjda med att få till ett samarbete med Örebro HK gällande Theodor Hallquisth. I Theodor så både breddar vi och förstärker vi vår befintliga backbesättning, säger Troja-Ljungbys sportchef Tobias Johansson.



Theodor Hallquisth draftades i andrarundan av Minnesota Wild i somras som 52:a spelare totalt.



Den 18-årige backen har under säsongen fått speltid i Juniorkronorna och har spelat totalt sex matcher i SHL, med en passningspoäng som facit. I U20-laget har det blivit fem poäng på elva matcher för backen som förra säsongen spelade U18-VM med Småkronorna.



Sedan tidigare är Theodor Hallquisths storebror Wilhelm Hallquisth, som tillhör HV71, utlånad till hockeyallsvenska Södertälje den här säsongen.

Source: Theodor Hallquisth @ Elite Prospects