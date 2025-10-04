DIF-talangen får chansen – efter skadorna

2022 drabbades Theo Stockselius av cancer.

Idag, tre år senare, ser 18-årige forwarden ut att få debutera i SHL och Djurgården.

Theo Stockselius jublar med sin guldmedalj efter J18 SM-slutspelet 2025. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

När Jacob Josefson ströks i sista stund senast mot Rögle var det 18-årige Theo Stockselius som kastades in som extraforward. Mötet blev jämnt och talangen klev ut i omklädningsrummet utan ett byte i 3–5-förlusten.



Nu, till lördagsmötet med Malmö, ser Stockselius ut att få göra den där efterlängtade debuten i SHL och Djurgården.



Albin Grewe, Jacob Josefson, Linus Klasen och Jesse Ylönen saknas samtliga i DIF-truppen och Daniel Brodin blir nu istället den som kliver ner som extraspelare. Theo Stockselius tar plats i fjärdekedjan intill Ludvig Rensfeldt och David Blomgren.



För Norrtälje-killen blir detta extra speciellt med tanke på att han 2022 drabbades av cancer. En kamp som han tog sig ur, för att sedan bevisa sig som en spelare av landslagskvalité. Något uttagningen till U18-VM under förra säsongen visade.



– När man får en motgång nu på träning är det inte en riktig motgång. Cancern var en riktig motgång, har han tidigare berättar för hockeysverige.se.

Backen fortsatt utanför laget

Till skillnad från mötet med Rögle väljer Robert Kimby och gänget att nu ställa Magnus Hellberg mellan stolparna. Däremot behåller Hugo Blixt sin plats i laget som sjundeback. Valtteri Pulli är därmed fortsatt petad.



– Vi har många backar som varit tillgängliga. Det blir någon form av konkurrenssituation. Idag valde vi att ge ”Blixten” chansen och så får vi se hur det ser ut på lördag, sade huvudtränaren Robert Kimby efter Rögle-förlusten.

– Han (Pulli) har gjort bra saker också, men idag kände vi att det här var rätt väg att gå och så får vi se hur det är på lördag, fortsatte han.



Se hela DIF-laget HÄR.