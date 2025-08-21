Ny oro för Rögle: ”Så jävla dålig här”

Rögle BK:s första träningsmatch inför 2025/26 fick ett snöpligt slut.

Nu menar tränaren, Dan Tangnes, att det kan bli nya isproblem i österrikiska Zell am See.

– Som isen ser ut just nu kommer det inte att bli någon välspelad hockeymatch, säger han till HD.

Rögle tränar i österrikiska Zell am See. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld (montage).

Försäsongsmötet i Ulricehamn mellan Rögle och Färjestad, 15 augusti, fick ett tidigt slut då isen ställde till det. ”Isen går tyvärr inte att lösa och matchen kommer inte att spelas färdigt”, skrev man sociala medier, efter att problemet inte kunnat åtgärdas.



Nu riskerar Rögle att återigen ställas inför liknande problem då man, på fredag 22 augusti, ställs mot Red Bull München i österrikiska Zell am See.



SHL-klubben har åkt ner till träningslägret för att hitta form efter debaclet i Ulricehamn, men har istället mötts av en fuktig ishall med kondens och dimma, rapporterar Helsingborgs Dagblad. För tidningen berättar även tränaren Dan Tangnes om sin oro kring det hela till lagets andra test på försäsongen.



– Som isen ser ut just nu kommer det inte att bli någon välspelad hockeymatch. Framförallt eftersom vi spelar den andra matchen… (efter möte mellan Zug och Salzburg) vi får nog vara inställda på att det blir mer kämpa än skönspel. Vi får göra det bästa av den utmaningen, säger Tangnes till HD.

”Därför är det svårt att bedöma”

Kapten Anton Bengtsson, som har varit skadad, kommer att vilas mot Red Bull München, enligt Tangnes. När det gäller hur kuggen presterat på träning har tränaren svårt att ge ett tydligt svar på – även det på grund av isen.



– Vi har haft så jävla dålig is här. Därför är det svårt att bedöma så mycket efter de här två träningarna. Rent fysiskt är det inga konstigheter. Man får alltid samma kött och potatis av honom, men han ska hitta tajming. Därför är det bra att han får en extra träningsdag, säger Tangnes.



Christoffer Rifalk väntas ta plats i buren under fredagen, och därmed göra säsongsdebut.