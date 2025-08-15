Isfiaskot: Matchen bröts

Försäsongsmatchen mellan Rögle och Färjestad i Ulricehamn kunde inte spelas klart. Anledningen? Problem med isen.

Rögle spelade ikväll sin första försäsongsmatch för den här säsongen, medan Färjestad spelade sin andra. Men matchen han inte ens halvvägs innan den var över.

Det var ungefär sju minuter in på den andra perioden som ett problem med isen vid ena sarghörnet upptäcktes. Det jobbades på för att få bukt med problemet, bland annat med en isskrapa och en svart plastpåse som sattes ner på den fläck där isen var skadad, men efter en ganska lång stund kom beskedet att matchen behövde pausas och spelarna tog sig ut i omklädningsrummet.

Efter totalt 40 minuters uppehåll kom till sist beskedet att matchen heller inte skulle återupptas ikväll. ”Isen går tyvärr inte att lösa och matchen kommer inte att spelas färdigt”, skriver Rögle på sociala medier.

Färjestad vann matchen med 1-0 sedan lagkaptenen Linus Johansson blivit målskytt i powerplay.