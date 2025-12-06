Tangerar alla tiders rekord: ”Det är ganska galet”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Den fina starten på säsongen fortsätter – och till slut fick fansen även fira tre säkra poäng mot Växjö Lakers.

Bakom Skellefteås seger låg – som vanligt, lagets toppkedja.

Men det var också speciellt för Strauss Mann – som med sin nolla nu har tangerat alla tiders rekord.

– Det är ganska galet, säger han till TV4.

Strauss Mann är en nolla från att bli historisk. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0080

Toppmatch mellan Skellefteå AIK och Växjö Lakers, trean och fyran. Förutsättningarna var goda för att det skulle bli bra hockey i Skellefteå Kraft Arena på lördagen. Men bortalaget fick lämna Västerbotten med en tung förlust i bagaget. I stället för att tillfälligt kunna ta sig upp på en andraplats i tabellen, blev det ett kliv tillbaka för Lakers.

Precis före nedsläpp blev förlängningen med Viktor Grahn officiell.

För Skellefteå AIK skulle ta tre nya poäng och ta grepp om andraplatsen.

I den andra perioden gjorde Andreas Johnsson och Rickard Hugg varistt mål – med bara 38 sekunder mellan dem. I den tredje perioden slog Jonathan Pudas till och avgjorde med ett tredje mål. Med andra ord var det tre etablerade stjärnor som klev fram.

På väg att bli historisk – redan nu

Vadå, blev Oscar Lindberg poänglös i eftermiddag?

Givetvis inte. Poängkungen i hela ligan stod för en assist till Huggs tvåa i matchen. Sedan begravde han matchen med 4–0, Lindbergs 20:e mål för säsongen.

– Det är nog ingen säger emot mig när jag säger att det här är ligans bästa formation just nu, säger Lars Lindberg i TV4.

Strauss Mann tangerade rekordet för flest hållna nollor i en SHL-säsong, nio stycken. Och då har han en halv säsong kvar på sig för att samla ihop en till för att bli bäst i SHL genom tiderna. De tidigare rekordinnehavarna är Fredrik Norrena och Oscar Alsenfelt som båda nådde nio nollor på en säsong.

På 21 matcher starter har han alltså hållit tätt hela nio gånger.

–

Source: Strauss Mann @ Elite Prospects