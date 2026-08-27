Talangen bryter med KHK - flyttar till HV71

Karlskrona tappar talang till HV71. Foto: Bildbyrån

Olle Willén har imponerat under Karlskrona HK:s försäsong. 17-åringen - som var nyckelspelare när klubbens J18 överraskande tog sig till åttondelsfinal i SM-slutspelet förra säsongen - fick mycket istid i lagets första mot allsvenska Nybro Vikings IF och i den senaste matchen mot danska Rungsted.

Talangen klar för HV71

Trots det anser Willén - som skrev ett A-lagskontrakt med Karlskrona under sommaren - att han behöver mer speltid.

– Jag visste att agenten ville ha ett möte, det hade kommit upp redan nån dag före Rungsted-matchen. Men som sagt, jag blev jätteförvånad, och det känns jättetråkigt. Vi trodde mycket på Olle och att han skulle bli bra för oss under säsongen, säger Karlskronas sportchef Hampus Melén, som är förvånad över beslutet, till Sydöstran .

Istället väljer Willén nu att flytta för spel i HV71:s J20-lag.

– Samtidigt kan vi inte tvinga någon som inte vill vara kvar, säger sportchefen.

Olle Willén har Kållereds SK som moderklubb. Där gjorde han säsongen 23/24 41 poäng på 14 matcher i U16 division 1 innan han flyttade till Frölunda. Där blev det en säsong innan han lämnade för Karlskronas J18 inför förra säsongen. Willén gjorde även 15 matcher för U17-landslaget den gångna säsongen.