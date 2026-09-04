Per Svartvadet och Calle Järnkrok.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Igår gjorde Brynäs IF senaste hemvändare från NHL, Calle Järnkrok, comeback i tröjan. Det i sin ”gamla” kedja tillsammans med Jakob Silfverberg och Johan Larsson. Visserligen förlust mot Djurgården med 1–4, men både Brynäs och SHL som liga har fått ett nytillskott som kommer bli spännande att följa under säsongen.

En som tycker man kan ha relativt höga förväntningar på återkomsten är TV4:s expert Per Svartvadet.



– Det är en diger hockeyarbetare. Jag gillar den typen av spelare som spelar bägge vägar och också lägger en stor vikt vid det defensiva spelet, säger Per Svartvadet till hockeysverige.se och fortsätter:

– Innan Järnkrok stack i väg gjorde han 42 poäng, men det är många år sedan. Han kommer inte bli någon poängmaskin, men kommer att jobba hårt i bägge ändar och leda med sina fina ledaregenskaper.

– För fyra säsonger sedan gjorde han sin målmässigt bästa säsong i NHL med 20 baljor. Sedan har det dalat poängmässigt, vilket det kan göra. Dessutom har han varit skadad. Kan han göra 30 poäng, om han får vara frisk och hel, tycker jag att det är godkänt.



Vad betyder det för ligan att få hem honom?

– Jag gillar alla spelare som kommer hem. Nu är det även Marcus Johansson till Färjestad. Det är två profiler till.

– Kul att Järnkrok kom hem och skrev ett längre kontrakt. Får han vara skadefri kommer han vara en attraktion för ligan eftersom han haft en fin karriär.

"Det blir svårt för "Bäckis" att komma tillbaka"

13 säsonger i NHL, hur ser du på hans resa där borta?

– När han kom över var han offensivare än då han lämnade NHL. Då han varit så pass duktigt bägge vägarna under slutet av sin tid i NHL fick han en annan roll. Den har han tagit fullt ut.

– Jag tycker att han haft en bra och jättefin karriär där borta. Han står för det här spelet som är lite utdöende, att du är bra bägge vägarna.



Tror du vi får se Calle Järnkrok i samma kedja som Jakob Silfverberg när SHL startar i gång?

– Kanske inte första tiden, men (Niklas) Gällstedt kommer definitivt prova dom tillsammans någon gång under säsongen.

– Det är ungefär som när man satte ihop Peter Forsberg och Markus Näslund i slutet av deras karriärer. Det är något liknande nu i Brynäs.



Nicklas Bäckström har lyst med sin frånvaro i början av säsongen, hur tänker du kring hans vara eller icke vara i Brynäs kommande säsong?

– Har man haft skadorna han har haft och inte kunnat tränat fullt ut i den åldern han är tror jag att det blir tufft att komma tillbaka. Tyvärr. Det var ändå kul att han kom hem och spelade en säsong.

– Jag hoppas att jag har fel, men jag tror att det blir svårt för honom att komma tillbaka.

Nicklas Bäckström har kontrakt även över 2026/27.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Frågetecknet i Brynäs – enligt Svartvadet

Brynäs som helhet, vilken nivå håller Johan Alcéns lagbygge?

– Målvaktssidan ser bra ut. Det är väl backsidan som är ett litet frågetecken. Man kanske värvar in någon där också.

– Forwardssidan är intressant. Väldigt mycket rutinerat folk. Jag skulle tippa att Brynäs hamnar någonstans mellan femma och åtta.



Brynäs lyckas locka hem sina NHL-killar, vad säger det om klubben?

– Brynäs gör det bra och hade en grym svit där man fick fram Jakob Silfverberg, Nicklas Bäckström, Johan Larsson, Calle Järnkrok och så vidare.

– I sig är det inget konstigt att spelare som är uppfostrade i det här fallet Gävle vill komma hem och köra några år.

– Sedan tycker jag att Brynäs ledning gjort ett bra jobb egentligen sedan laget åkte ut. Stabil ekonomi och organisation. Dessutom är det ett bra tryck på hockeyn i Gävleborg, så Brynäs har gjort ett kanonjobb.