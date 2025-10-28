Jonathan Dahlén har två år kvar på sitt avtal med Timrå.

Ändå förbereder sig sportchefen Kent Norberg på ett scenario utan sin stjärnspelare i laget.

– Han har en dröm att få åka till Schweiz och jag unnar honom att göra det, helt ärligt, säger ”Nubben” till Expressen.

Jonathan Dahlén har ett avtal med Timrå fram till våren 2027, som enligt Expressens lönegenomgång betalar 27-åringen 300 000 kronor eller mer i månaden.



I kontraktet finns en klausul som möjliggör en flytt till Schweiz och redan inför den här cirkulerade uppgifter om att han ”såldes ut” till klubbar i den schweiziska ligan. Någon flytt blev det inte, men till nästa säsong vågar sportchefen Kent Norberg här och nu räkna in Dahlén i nästa säsongs trupp.



– Hur det blir, det vet bara ”Dalle”. Han har en dröm att få åka till Schweiz och jag unnar honom att göra det, helt ärligt. Han har gjort otroligt mycket för den här klubben och om han verkligen vill ta något år i Schweiz, då ska han göra det. Jag kan inte hoppas att det ska gå dåligt för honom så han inte hamnar där, säger Norberg till Expressen.

”50/50” att han blir kvar

Enligt Norberg är det ”50/50” kring huruvida Dahlén blir kvar i Timrå ytterligare en säsong eller inte, men att han inte fått några indikationer från 27-åringen ännu.



Dahlén vände hem till Timrå från NHL-klubben San Jose Sharks inför säsongen 2022/23 och har sedan sin återkomst producerat 131 poäng på 164 matcher i SHL. Den här säsongen har Dahlén producerat 14 poäng (8+6) på 14 matcher och ligger på en femteplats i SHL:s poängliga.

Source: Jonathan Dahlén @ Elite Prospects





