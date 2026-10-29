Supportrarnas ilska mot klubben: "Mycket kritiskt"

Luleås supportrar har riktat skarp kritik till hur klubbledningen hanterat biljettarrangemanget för bortamatcherna mot Djurgården och Björklöven.

Luleå Hockey har fått kritik från sina supportrar för hur man har skött försäljningen av biljetter till specifikt bortamatcherna mot Djurgårdens IF Hockey och IF Björklöven.

Många lag har börjat med medlemssläpp av biljetter och så även Djurgården. Detta har gjort att Luleå tilldelats färre biljetter än föregående säsong och efterfrågan har varit högre än antal tilldelade biljetter. Trots detta valde Luleå att prioritera företag och sponsorer i stället för medlemmarna och endast 69 biljetter var lediga till försäljning. Detta fick supportrarna att agera.

Luleås supporterförening "LuleåFans" riktade kritik via sina sociala medier till ledningen i Luleå Hockey.

"LuleåFans ställer sig mycket kritiska till LHF-ledningens agerande och ifrågasätter starkt denna brist på respekt gentemot oss supportrar och medlemmar", skrev supporterföreningen.

Klubbledningen i Luleå Hockey svarar på kritiken

Klubbledningen har nu svarat på kritiken de fått. På Luleå Hockeys hemsida har de publicerat extra medlemsinformation där de förklarar att de antagit att de skulle få lika många biljetter som de historiskt fått. Sedan ber de om ursäkt.

"Vi kan bara be om ursäkt för detta och kommer snarast att uppdatera våra rutiner när det gäller biljetthanteringen till framtida bortamatcher, så att det blir tydligare vad som gäller och att vi inte skall riskera att hamna i en liknande situation igen", skriver Luleå.

Bortamatchen mot Djurgården spelas 21 november och till den matchen meddelar klubbledningen de har jobbat på att få tillgång till fler biljetter.

Matchen mot Björklöven spelas den femte december och till den matchen meddelar klubbledningen att de har lyckats få fram fler biljetter för medlemmarna.

"När det gäller bortamatchen mot Björklöven i december, där marknadsavdelningen planerat en aktivitet så har den ställts in och de biljetter som frigörs genom detta kommer att erbjudas till våra medlemmar", skriver Luleå Hockey.