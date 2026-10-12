Supertalangen får chansen i Växjö

Wiggo Sörensson

Efter att ha spelat upp Boro/Vetlanda i Hockeyettan anslöt Wiggo Sörensson till Växjö Lakers och var med och vann U18-guld med klubben. Därefter toppade han säsongen med ett VM-guld med U18-landslaget där han gjorde sex poäng på sex framträdande.

Sörensson får chansen i Växjö

Den här säsongen har Sörensson inlett med elva poäng på sex matcher i Hockeyettan. Nu belönas Sörensson med en chans i Växjö i CHL-matchen mot Dynamo Pardubice.

-- Wiggo är en jätteintressant spelare. Vi har lite skavanker och då passar det perfekt för oss att känna på varandra på A-lagsnivå, säger sportchef Henrik Evertsson till klubbens hemsida.

18-årige är draftad av Carolina Hurricanes, som valde svensken i den andra runda av årets draft.