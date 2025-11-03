Succéns hyllning till fansen: ”En fröjd att spela framför”

Rögles Calle Själin förlorade mot tidigare laget Leksand i lördags.

För hockeysverige.se berättade toppbacken i SHL efter matchen om Rögles succéstart och hur det är att spela i klubben.

– Det är en fröjd att spela framför fansen och man vill ge tillbaka till dom. Ett fantastiskt bra stöd, säger han.

Calle Själin hyllar Rögles supportrar. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Calle Själin har växt ut till en av SHL:s absoluta toppbackar den här säsongen. Under Rögles inledande 18 matcher har han svarat för två mål och totalt 13 poäng. Med det är han poängbästa back i Rögle. Förra säsongen var däremot inte lika framgångsrik. Mycket beroende på en skada som höll honom borta från laget runt 15 matcher.



– Förra säsongen var lite trögstartad. Sedan blev jag skadad och missade en del matcher, berättar Calle Själin som kom till Rögle inför förra säsongen från spel i AHL med Rochester Americans.



Själin fortsätter:



– När jag väl kom tillbaka och fick spela hittade jag mitt spel lite grann och det var skönt att jag i alla fall avslutade bra. Det gjorde att jag hade en skön känsla när jag in i den här säsongen.



Hur ser du på din prestation så här långt in i den här säsongen?

– Den tycker jag ändå är bra. Samtidigt har det bara gått 18 matcher, men hittills är det absolut godkänt. Jag känner ändå att jag har mer att hämta.

– Även om det går bra nu gäller det att göra jobbet och inte ta något för givet eftersom det går fort i den här ligan. Alla lag är så bra så slår du ner någon procent blir man straffad.

– Bara för att jag har lite stäm nu kan jag inte dra mer på någonting utan det gäller att göra jobbet hela tiden.



Känslan är att du ta ett helt annat ansvar den här säsongen, hur känner du själv där?

– Så kan det vara. Jag känner mig trygg i systemet och den biten. Då blir det en trygghet i sig själv och jag tar för mig mer.

– Det är också en sådan spelare jag vill vara, att spela i alla situationer och ta för mig. Det gäller bara, som sagt var, att bara fortsätta och inte ta något för givet.

Calle Själin mötte sitt tidigare lag, Leksand.

Foto: Bildbyrån

Vad är det som gör att det här Röglelaget kuggar i match efter match och idag tillhör toppen av SHL?

– Vi har en fantastiskt bra grupp där alla vill jobba för varandra. Jag tycker att vi jobbar tillsammans hela tiden och är ingen enmansshow.



Calle Själin hyllar också publiken i Catena Arena och beskriver känslan att få åka in till match på hemmaplan.



– Det har varit jättebra. Även fast det gick emot oss förra säsongen fanns dom där varje match och stöttade oss.

– Nu har vi fått ge tillbaka lite med matcherna vi har spelat. Folket där är passionerade och dyker alltid upp oavsett. Det är en fröjd att spela framför fansen och man vill ge tillbaka till dom. Ett fantastiskt bra stöd.



Hur långt kan det här Rögle räcka den här säsongen?

– Det får vi se. Vi tar en dag i taget, avslutar Calle Själin med ett hemlighetsfullt leende.