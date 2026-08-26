Linus Klasen är tillbaka.

Foto: Johanna Säll / Bildbyrån.

Linus Klasen har gått klubblös under sommaren sedan uppbrottet med Djurgårdens IF Hockey. Nu är veteranen tillbaka - i moderklubben Huddinge IK. Senast han spelade där var säsongen 06/07 och sedan dess har trollkarlen haft en lång och framgångsrik karriär.

Men under onsdagen meddelade klubben att 40-åringen är tillbaka. Åtminstone kommer han att inleda säsongen i moderklubben.

– Flera personer runt klubben har lagt ner ett stort arbete i dialogen med Linus, och det känns otroligt bra att äntligen hälsa en så pass skicklig spelare välkommen hem till sin moderklubb, säger sportchef Björn Jonasson i ett pressmeddelande .

Linus Klasen tillbaka i Huddinge

Linus Klasen är en av svensk hockeys största profiler. De senaste säsongerna har han spelat för Djurgården där han också var med och spelade upp klubben i SHL. Under den gångna säsongen var han däremot drabbad av skador och begränsades till bara nio matcher.

Nu fortsätter karriären i Hockeyettan tills vidare där han direkt kommer att vara en av ligans absolut största stjärnor. På meritlistan finns över 350 SHL-matcher, åtta säsonger i Schweiz, spel i NHL och två VM.