MJÖRNBERG: En vacker hommage till historien

Det har viskats i stort sett hela sommaren och sakta men säkert har det som först bara lät som en nostalgisk önskedröm mer och mer börjat framstå som något ganska realistiskt.

Nu är allting plötsligt klart. Magikern Linus Klasen har 40 år gammal presenterats som nyförvärv hos Huddinge. Moderklubben där allting en gång började och som han lämnade för en fashionabel elitkarriär efter att ha kommit fyra i Hockeyallsvenskans poängliga 06/07.

Det är klart att det är något av en sannsaga för alla som har minsta lilla sympati för Huddinge. Det är inte bara en etablerad spelare som kommer ”hem”. Det är en artist. En spelare som tillhörde landets största profiler när han stod på toppen av sin karriär.

Samtidigt är det en jättepositiv injektion för ligan som helhet. Ett namn som skapar intresse. Det har ju gjorts några riktigt uppseendeväckande värvningar av meriterade spelare inför kommande säsong. Mark ”in the park” Owuyas comeback i Wings. Bodens rekryteringar av Salming Trophy-vinnaren Niclas Burström och (!) August Tornberg . Men Linus Klasen på en Hockeyettan-is är givetvis det som smäller högst.

Efter att ha varit en av hjältarna som spelade Djurgården tillbaka till SHL var väl inte fjolåret där det bara blev totalt nio framträdanden i högstaligan någon höjdare och det är givetvis ingen Linus Klasen i topptrim som kommer in till Huddinge. Men det är en attraktion.

Tänk bara tanken på ett powerplay med Linus Klasen och Carl Wassenius och motståndarna kommer bäva.

Sen är det så klart så att det här är något som bara sker på lånad tid. Klasen kommer göra sina matcher i Huddinge tills kroppen känns bra nog och intresset från större klubbar är tillräckligt stort. Det är liksom hela grejen med dealen. Men varje match han spelar kan innebära poäng som Huddinge kommer att kunna ha nytta av längre fram under säsongen och samtidigt är det en väldigt vacker hommage till historien att en så pass skicklig spelare utan ekonomiska anspråk kliver ner i en liga han egentligen är överkvalificerad för, för att sluta en cirkel i moderklubben.

Det ligger en form av artisteri i det också.

Hockeyettan och framförallt Huddinge är att gratulera.

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Det mesta tydde på att planerna på att plocka in succétvillingarna Max och Joel Wahlgren till Vita Hästen dog ut när sportchefen Tom Tärnström fick kicken tidigare i somras. Men så var uppenbarligen inte fallet. Sent på tisdagskvällen presenterades de båda anfallarna av den storsatsande klubben och kommer därmed att få spela tillsammans med brorsan Tim Wahlgren till hösten.

Det är skarpa värvningar av Vita Hästen som nu kan ställa ett väldigt brett lag på isen. Även om man skulle skicka ned de juniorspelare som fått chansen att visa upp sig med a-truppen under försäsongen har klubben ett överflöd av potenta spelare på både back- och forwardssida. Speciellt nu när man även presenterat Albin Carlson som officiellt klar efter att supporterinsamlingen gått i mål.

Det kommer bli ett delikat uppdrag för ledarstaben att hålla alla spelare som förväntar sig stora roller nöjda under seriespelet, men går inte att säga annat än att Norrköpingsgänget nu sitter med en trupp som är sylvass för nivån.

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Säsongen närmar sig och sakta, men säkert börjar vi skruva upp tempen. I morse släppte jag och maestro Skoglund ett nytt avsnitt (Patreon #343 Spåkulan (vol 1) ) av vår Patreon-podd där vi tittar i spåkulan och funderar över viktiga frågor inför säsongen som kommer.

Vem får sparken först? Vem vinner poängligan? Vilken profilvärvning floppar? Vem gör succé under radarn? Vilket "topplag" startar trögt? Vilken keeper slår igenom? För att bara nämna något.

Ni hittar avsnittet här och det är bara början. Nästa vecka kommer vi skruva upp poddtemperaturen rejält.