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Mark Friedman och Daniel Zaar skadade sig i Skånederbyt.

Rögle BK förlorade för andra gången mot Malmö Redhawks den här säsongen under torsdagskvällen. Dessutom åkte man på två nya, tunga skador.

Dels tvingades Daniel Zaar lämna isen tidigt i matchen efter att ha sträckt sig och inte kunnat stödja på vänsterbenet efteråt.

– Han väntar på undersökning, men han ser inte ut att vara spelklar förrän efter decemberuppehållet. Han kommer att vara borta ett tag. De fem matcherna innan uppehållet kommer han med största sannolikhet att missa, säger Dan Tangnes.

Dubbla skadesmällar för Rögle

Dessutom tvingades Mark Friedman lämna och togs till sjukhus redan under matchen efter att ha fått en tackling av Emil Sylvegård. Friedman blev låg efter att ha skickat i väg en puck ut ur egen zon, och Sylvegårds tackling tog olyckligt mot huvudet på Friedman.

– Första undersökningen var positiv. Sedan ska han in i dag igen så att de kan räkna ögonen på honom och se så allt står rätt till. Där är det för tidigt att säga mer, men han kommer inte spela i helgen. I värsta fall kan det ta längre tid. Det är inte inte huvudet som är problemet i alla fall. Han är tilltufsad, men han är här med de övriga spelarna i dag, säger Dan Tangnes.

Både Friedman och Zaar missar nu lördagens match mot Timrå IK. På skadelistan finns dessutom redan Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Dan Tangnes bekräftar att Rögle fortsatt är på jakt efter nyförvärv på forwardsidan.